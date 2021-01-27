Финская лыжная ассоциация попросила FIS объяснить наказание Большунова

Финская лыжная ассоциация попросила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) оценить наказание россиянина Александра Большунова.

«После расследования лыжная ассоциация направила заявление в дисциплинарный орган суда FIS, чтобы оценить, насколько уровень наказания, наложенного после гонки в Лахти на Александра Большунова, соответствует его поступку и правилам реглаимента FIS», — говорится в сообщении на официальном сайте.

При этом, напомним, Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского лыжника и президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, что Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу. После финиша российский лыжник въехал в соперника.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

26 января стало известно, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий на имя Большунова. Заявление будет рассмотрено в течение двух недель.