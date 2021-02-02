Финны пропустят этап Кубка мира в Нове место

Финская лыжная ассоциация объявила, что не намерена отправлять спортсменов на этап Кубка мира, который пройдет в чешском Нове-Место 20-21 февраля.

Эти соревнования будут предварять чемпионат мира, который стартует 24 февраля в немецком Оберстдорфе. О желании пропустить старты в Чехии уже сообщила сборная Норвегии.

Официальная причина — пандемия. В программе этапа в Нове место — спринт классикой и гонки коньковым ходом с раздельным стартом на 10 км (женщины) и на 15 км (мужчины).