Финн Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов стал пятым
27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробежали классическую гонку на 15 км с раздельным стартом.
Победу одержал финский лыжник Йиво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа.
Россиянин Алексей Червоткин стал четвертым, Александр Большунов — пятым.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
Финал
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 33.24,1
3. Вильям Поромо (Швеция) — 33.24,5
4. Алексей Червоткин (Россия) — 33.28,5
5. Александр Большунов (Россия) — 33.30,9
6. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 33.41,4
7. Илья Семиков (Россия) — 33.52,6
8. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 34.00,6
9. Харальд Амундсен (Норвегия) — 34.03,4
10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — 34.07,9...
12. Иван Якимушкин (Россия) — 34.09,4
23. Денис Спицов (Россия) — 34.55,0
24. Александр Терентьев (Россия) — 34.56,4