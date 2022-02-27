Финн Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов стал пятым

Финн Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти

27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробежали классическую гонку на 15 км с раздельным стартом.

Победу одержал финский лыжник Йиво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа.

Россиянин Алексей Червоткин стал четвертым, Александр Большунов — пятым.

Лыжные гонки

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

Финал

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 33.24,1

3. Вильям Поромо (Швеция) — 33.24,5

4. Алексей Червоткин (Россия) — 33.28,5

5. Александр Большунов (Россия) — 33.30,9

6. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 33.41,4

7. Илья Семиков (Россия) — 33.52,6

8. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 34.00,6

9. Харальд Амундсен (Норвегия) — 34.03,4

10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — 34.07,9...

12. Иван Якимушкин (Россия) — 34.09,4

23. Денис Спицов (Россия) — 34.55,0

24. Александр Терентьев (Россия) — 34.56,4