Финн Анттола провел лучшую гонку в карьере на Кубке мира в Руке

Финский лыжник Нико Анттола занял седьмое место в гонке на 10 километров классическим стилем и стал лучшим участником из-за пределов сборной Норвегии.

На первом этапе Кубка мира сезона-2026/27 в Руке 27 ноября Анттола проиграл победителю Мартину Левстрему Нюэнгету 25,6 секунды. Шесть первых позиций заняли норвежцы, поэтому финн оказался единственным представителем другой страны в первой семерке.

«Это определенно лучшая гонка в моей карьере», — сказал Анттола после финиша в интервью пресс-службе Ruka Nordic. Спортсмена порадовало то, как удалось пройти сложную обновленную трассу. До старта он уделял внимание подготовке к участкам, на которых приходится одновременно работать палками.

На первых километрах Анттола показывал скорость, сопоставимую с лидерами. После отметки чуть более трех километров он находился на втором месте с отставанием около четырех секунд. К восьмому километру финн был пятым, но на заключительных двух километрах пропустил вперед Маттиса Стенсхагена и Эмиля Иверсена.

Победитель Нюэнгет прошел дистанцию за 22 минуты 9 секунд. Серебро взял Андреас Фьюрен Рее (+10,7), бронзу — Йоханнес Клебо (+13,0). Лучшим шведом стал Трульс Гиссельман — 11-й, россиянин Савелий Коростелев завершил гонку десятым.

Анттола показал лучший результат среди финнов. Ристоматти Хакола занял 16-е место, Ииво Нисканен на фоне проблем с ногой оказался 43-м и затем снялся с оставшихся гонок этапа. В субботу в Руке пройдут спринты, а в воскресенье — 20-километровый масс-старт свободным стилем.