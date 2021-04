Финиш Ретивых в командном спринте в Дрездене попал в список лучших моментов сезона

Официальный Twitter Международной федерации лыжных видов спорта 13 апреля опубликовал подборку лучших финишных моментов сезона-2020/21.

В тройку лучших эпизодов попал финиш Глеба Ретивого в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене, принесший сборной России победу.

Также в топе работа словенки Аннамарии Лампич в командном спринте в Ульрисехамне (Швеция) и победный рывок шведа Оскара Свенссона на домашнем этапе в спринте.

? Which are your top-3 Sprint finishes of the season? Comment below and we'll get them out for you! ?#fiscrosscountry pic.twitter.com/mDtHc1y7Ye