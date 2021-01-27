Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Норвегии вместо Китая
12:55
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам-2020/21 состоится в норвежском Лиллехаммере, сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS). Соревнования ранее планировалось провести в Пекине (Китай), но было принято решение о их переносе.
Этап состоится 19-21 марта. Отметим, что пере этим пройдет еще один норвежский этап. С 12 по 14 марта соревнования пройдут в Осло.
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