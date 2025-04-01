Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

1 апреля, 12:30

Финал Кубка России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию женского спринта

Женский спринт в финале Кубке России по лыжным гонкам состоится 1 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В финале Кубка России по лыжным гонкам во вторник, 1 апреля, проходят соревнования в спринте у женщин свободным стилем. Начало финальных гонок — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире женский спринт показывают каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне эфиров федерального ТВ).

Финал Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 проходит в два этапа: 29-30 марта в Апатитах и 1-6 апреля — в Кировске.

В воскресенье, 30 марта, в финале Кубка России состоялись женские и мужские забеги классическим стилем на 10 км. Победителями стали Наталья Терентьева и Александр Большунов.

Александр Большунов
Наталья Терентьева (Непряева)
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Устюгов, Шипулин, Чепалова и Зайцева примут участие в Югорском лыжном марафоне

Финал Кубка России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию мужского спринта

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости