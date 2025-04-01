Финал Кубка России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию женского спринта

В финале Кубка России по лыжным гонкам во вторник, 1 апреля, проходят соревнования в спринте у женщин свободным стилем. Начало финальных гонок — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире женский спринт показывают каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне эфиров федерального ТВ).

Финал Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 проходит в два этапа: 29-30 марта в Апатитах и 1-6 апреля — в Кировске.

В воскресенье, 30 марта, в финале Кубка России состоялись женские и мужские забеги классическим стилем на 10 км. Победителями стали Наталья Терентьева и Александр Большунов.