Терентьева стала победительницей пролога в Финале Кубка России по лыжным гонкам

Наталья Терентьева выиграла пролог на 3 км свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам-2024/25 в Апатитах.

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут 37,9 секунды.

Со вторым временем финишировала Дарья Непряева, ее отставание составило 5,0 секунды. Третий результат показала Дарья Канева (+11,6).

Первая часть Финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах проходит 29-30 марта. С 1 апреля спортсмены будут выступать в Кировске.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

8-й этап (финал), Апатиты

Женщины

3 км, свободный стиль, раздельный старт

1. Наталья Терентьева (Татарстан) — 7.37,9

2. Дарья Непряева (Татарстан) — +5,0

3. Дарья Канева (Коми) — +11,6

4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — +12,4

5. Ирина Ибрагимова (Татарстан) — +13,3

6. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — +13,8