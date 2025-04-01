Большунов победил в спринте в финале Кубка России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/25.

В финальном забеге 28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 51,31 секунды.

Вторым стал Константин Тиунов (+1,31 секунды). Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев (+1,40).

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не смог квалифицироваться в полуфинал, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге.

Второй этап финала Кубка России по лыжным гонкам проходит в Кировске с 1 по 6 апреля.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап (финал), Кировск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Александр Большунов — 2.51,31

2. Константин Тиунов — 1,31

3. Савелий Коростелев — 1,40

4. Александр Терентьев — 1,56

5. Андрей Ларьков — 3,99

6. Никита Горбунов — 10,17