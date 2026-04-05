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Лыжные гонки

5 апреля, 11:30

Большунов на 30 секунд опередил Коростелева и победил в масс-старте в гору в финале Кубка России

Алина Савинова
Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 28 минут 44,1 секунды.

Второе место занял Савелий Коростелев, который уступил Большунову 34,5 секунды. Тройку призеров замкнул Денис Спицов (+40,9 секунды).

Ранее у женщин победительницей гонки в гору стала Алина Пеклецова. На пьедестал также попали Екатерина Шибекина и Дарья Канева.

Финал Кубка России по лыжным гонкам-2025/26

Мужчины

Масс-старт, 10 км, свободный стиль (топ-6)

1. Александр Большунов — 28 минут 44,1 секунды

2. Савелий Коростелев — отставание 34,6 секунды

3. Денис Спицов — 40,9

4. Павел Соловьев — 47

5. Кирилл Кочегаров — 47,4

6. Иван Горбунов — 58,7

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Александр Большунов
Денис Спицов
Савелий Коростелев
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