Большунов на 30 секунд опередил Коростелева и победил в масс-старте в гору в финале Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России в Кировске.
29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 28 минут 44,1 секунды.
Второе место занял Савелий Коростелев, который уступил Большунову 34,5 секунды. Тройку призеров замкнул Денис Спицов (+40,9 секунды).
Ранее у женщин победительницей гонки в гору стала Алина Пеклецова. На пьедестал также попали Екатерина Шибекина и Дарья Канева.
Финал Кубка России по лыжным гонкам-2025/26
Мужчины
Масс-старт, 10 км, свободный стиль (топ-6)
1. Александр Большунов — 28 минут 44,1 секунды
2. Савелий Коростелев — отставание 34,6 секунды
3. Денис Спицов — 40,9
4. Павел Соловьев — 47
5. Кирилл Кочегаров — 47,4
6. Иван Горбунов — 58,7
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