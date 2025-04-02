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2 апреля, 11:40

Терентьева выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Кировске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Наталья Терентьева.
Фото ФЛГР

Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей гонки преследования в финале Кубка России в Кировске.

29-летняя спортсменка финишировала за 30 минут 1 секунду.

Второе место заняла Дарья Непряева, отставшая от сестры на 29,5 секунды. Тройку призеров замкнула Ольга Сергеева (+1.11,5).

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

Финал. Кировск

Женщины

Гонка преследования

1. Наталья Терентьева — 30.01,0

2. Дарья Непряева — +29,5

3. Ольга Сергеева — +1.11,5

4. Дарья Канева — +1.15,9

5. Анастасия Кулешова — +1.26,5

6. Алина Пеклецова — +1.56,4

Дарья Непряева
Наталья Терентьева (Непряева)
Ольга СЕРГЕЕВА
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