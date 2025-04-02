Терентьева выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Кировске
Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей гонки преследования в финале Кубка России в Кировске.
29-летняя спортсменка финишировала за 30 минут 1 секунду.
Второе место заняла Дарья Непряева, отставшая от сестры на 29,5 секунды. Тройку призеров замкнула Ольга Сергеева (+1.11,5).
Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
Финал. Кировск
Женщины
Гонка преследования
1. Наталья Терентьева — 30.01,0
2. Дарья Непряева — +29,5
3. Ольга Сергеева — +1.11,5
4. Дарья Канева — +1.15,9
5. Анастасия Кулешова — +1.26,5
6. Алина Пеклецова — +1.56,4
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