Финал Кубка России по лыжам: трансляция гонки на 3 км (мужчины, женщины)

Мужская и женская гонка 3,3 км свободным стилем в рамках финала ФосАгро Кубка России сезона 2024/2025 состоится в субботу, 29 марта. Соревнования проходят в Апатитах (Мурманская область). Женский старт — в 11.00 по московскому времени, мужской — в 12.30 мск.

В прямом эфире финал Кубка России по лыжным гонкам покажут на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 10.55 мск. Также следить за гонками можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе ФЛГР.

Кубок России сезона-2024/2025 включает в себя восемь этапов. Турнир стартовал в Вершине Теи (Хакасия) в ноябре и завершится в Апатитах и Кировске (Мурманская область) в апреле.