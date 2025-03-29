Большунов стал победителем гонки на 3 км на восьмом этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал первым в гонке на 3 км на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах.

28-летний спортсмен показал результат 6 минут 46,1 секунды.

Второе место занял Савелий Коростелев, его отставание — 0,9 секунды. Третья позиция у Сергея Устюгова (+7,7).

Ранее у женщин на этой дистанции победила Наталья Терентьева. Серебряным призером стала Дарья Непряева, бронзовым — Дарья Канева.

Первая часть Финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах проходит 29-30 марта. С 1 апреля спортсмены будут выступать в Кировске.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

8-й этап (финал), Апатиты

Мужчины

3 км, свободный стиль, раздельный старт

1. Александр Большунов (Татарстан) — 6.46,1

2. Савелий Коростелев (Татарстан) — +0,9

3. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО) — +7,7