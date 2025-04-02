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2 апреля, 12:00

Финал Кубка России, гонка преследования у мужчин: смотреть трансляцию

Гонка преследования у мужчин в финале Кубка России состоится 2 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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В финале Кубка России в среду, 2 апреля, состоится гонка преследования у мужчин классическим стилем на 10 км. Начало — в 12.30 по московскому времени.

Трансляция в прямом эфире организована на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru. Также смотреть соревнования лучших лыжников России можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне эфира федерального ТВ).

Финал Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2024/25 проходит в два этапа: 29 и 30 марта в Апатитах, с 1 по 6 апреля — в Кировске.

В последние два дня соревнований, 4 и 6 апреля, в финале Кубка России состоятся гонки у женщин на 10 км и мужчин на 15 км, а также масс-старты свободным стилем.

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