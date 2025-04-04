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4 апреля, 13:00

Финал Кубка России, гонка на 15 км у мужчин: смотреть трансляцию

Мужская гонка в финале Кубка России по лыжным гонкам состоится 4 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Ардашев.
Фото Global Look Press

Мужская гонка (10 км) свободным стилем в рамках финала ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам состоится в пятницу, 4 апреля. Соревнования пройдут в Кировске (Мурманская область). Начало — в 14.30 по московскому времени.

В прямом эфире финал Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024/2025 можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Планета», «Матч Арена» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 14.20 мск. Также следить за мужской гонкой можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Кубок России сезона-2024/2025 включает в себя восемь этапов. Турнир стартовал в Вершине Теи (Хакасия) в ноябре и завершится в Кировске (Мурманская область) в апреле.

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