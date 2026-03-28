Финал Кубка России: онлайн-трансляция гонок свободным стилем

Финал Кубка России по лыжным гонкам стартует в Апатитах в субботу, 28 марта. В программе первого соревновательного дня — гонки свободным стилем у женщин и мужчин на дистанции 3 километра. На старт выйдут лучшие лыжники страны и лидеры сезона.

Финал Кубка России: расписание гонок 28 марта (суббота)

11:00 — Женщины. Гонка на 3 км, свободный стиль

12:30 — Мужчины. Гонка на 3 км, свободный стиль

Старт гонок — по московскому времени.

Где смотреть трансляции

В прямом эфире гонки показывает телеканал «ТВ Спорт», смотреть трансляцию можно в онлайн-кинотеатре «Триколор». Следить за результатами и последними новостями о финале Кубка России вы можете в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».