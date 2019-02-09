17:01 9 февраля | Лыжные гонки

Фалла выиграла спринт в Лахти

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На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) победу в женском спринте свободным стилем одержала финская спортсменка Майкен Фалла. В тройку лучших также попали американка Софи Колдуэл и шведка Майя Дальквист.

Россиянки Елена Соболева и Наталья Матвеева выбыли в четвертьфинале.

Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)

1. Майкен Фалла (Норвегия) - 2.43,64
2. Софи Колдуэл (США) - отставание 0,11
3. Майя Дальквист (Швеция) - 0,37
4. Сандра Рингвальд (Германия) - 0,46
5. Мари Эйде (Норвегия) - 0,75
6. Тириль Венг (Норвегия) - 0,94

Елена Соболева и Наталья Матвеева (Россия) выбыли в четвертьфинале.

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