Фалла выиграла спринт на «Ски туре», Йохауг не вышла в финал

Норвежка Майкен Фалла победила в спринте на «Ски туре» в норвежском Тронхейме. В тройку лидеров вошли Юнна Сундлинг из Швеции и Надин Фендрих из Швейцарии. Норвежка Тереза Йохауг не смогла выйти в финал спринта, вылетев в полуфинале.

Лыжные гонки

Тронхейм (Норвегия)

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«Ски тур»

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.15,55

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,48

3. Надин Фендрих (Швейцария) — 2,88

4. Анна Дювик (Швеция) — 3,71

5. Анна Свендсен (Норвегия) — 5,26

6. Хейди Венг (Норвегия) — 6,64