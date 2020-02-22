Фалла выиграла спринт на «Ски туре», Йохауг не вышла в финал
16:30
Норвежка Майкен Фалла победила в спринте на «Ски туре» в норвежском Тронхейме. В тройку лидеров вошли Юнна Сундлинг из Швеции и Надин Фендрих из Швейцарии. Норвежка Тереза Йохауг не смогла выйти в финал спринта, вылетев в полуфинале.
Лыжные гонки
Тронхейм (Норвегия)
Кубок мира
«Ски тур»
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.15,55
2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,48
3. Надин Фендрих (Швейцария) — 2,88
4. Анна Дювик (Швеция) — 3,71
5. Анна Свендсен (Норвегия) — 5,26
6. Хейди Венг (Норвегия) — 6,64
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