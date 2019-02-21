Фалла выиграла спринт на чемпионате мира в Австрии

Норвежская лыжница Майкен Фалла завоевала золото в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Второе место заняла шведка Стина Нильссон, третье - еще одна представительница Норвегии Мари Эйде.

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выбыли в четвертьфинале, Наталья Непряева - в полуфинале.

Лыжные гонки

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Спринт (С)

1. Майкен Фалла (Норвегия) - 2.32,35

2. Стина Нильссон (Швеция) - отставание 1,66

3. Мари Эйде (Норвегия) - 2,84

4. Юнна Сундлинг (Швеция) - 3,17

5. Виктория Карль (Германия) - 5,71

6. Майя Дальквист (Швеция) - 31,49

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