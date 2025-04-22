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Сегодня, 16:09

Фалеева покидает группу Сорина и переходит к Бородавко

Камила Абдурахманова
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Анастасия Фалеева, двукратная победительница спринтерского зачета Кубка России по лыжным гонкам, решила сменить тренера. Она покинет группу Егора Сорина и перейдет к Юрию Бородавко, который тренирует трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Анастасия Фалеева переходит в мою группу. В отношениях между спортсменом и тренером всегда бывает понимание и непонимание. Поэтому у нас есть возможность дать спортсменам полностью реализовать себя, если они считают, что с другим тренером могут подняться на более высокий уровень», — сказал Бородавко РИА Новости.

Бородавко также ответил на вопрос, стоит ли ожидать еще каких-то переходов, и сказал, что вполне вероятно, еще могут быть переходы. При этом он отметил, что Александр Большунов точно остается у него, таких изменений нет.

В сезоне-2024/25 Фалеева вновь победила в спринтерском зачете Кубка России, повторив успех прошлого года.

Среди спортсменов, которые продолжают тренироваться в группе Егора Сорина, — олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, которая занимается совместно с супругом Александром Терентьевым, а также Дарья Непряева, Татьяна Сорина и Савелий Коростелев.

Источник: РИА Новости
Анастасия Фалеева
Егор Сорин
Юрий Бородавко
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