Фалеева победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом

Представительница Республики Татарстан Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.

В финале спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 27,83 секунды.

Второе место заняла Татьяна Сорина, выступающая за Тюменскую область. Ее отставание от лидера составило 0,25 секунды. Тройку сильнейших замкнула лыжница из Москвы Алена Баранова (+0,61).

В воскресенье, 15 декабря, женщины разыграют медали в гонке преследования на 10 км. Начало — в 9.00 по мск.