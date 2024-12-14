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Сегодня, 12:36

Фалеева победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом

Алина Савинова
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Представительница Республики Татарстан Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.

В финале спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 27,83 секунды.

Второе место заняла Татьяна Сорина, выступающая за Тюменскую область. Ее отставание от лидера составило 0,25 секунды. Тройку сильнейших замкнула лыжница из Москвы Алена Баранова (+0,61).

В воскресенье, 15 декабря, женщины разыграют медали в гонке преследования на 10 км. Начало — в 9.00 по мск.

Алена Баранова
Анастасия Фалеева
Татьяна Сорина
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