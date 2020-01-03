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Эйрик Носсум: «Буду довлен, если у Клебо будет до Устюгова полминуты перед горой»

20:59

Тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум считает, что Йоханнесу Клебо для победы в «Тур де ски» достаточно небольшого отрыва перед финальным этапом от Александра Большунова и чуть более существенного — от Сергея Устюгова. После пяти этапов Большунов лидирует, Клебо отстает от него на 18 секунд, Устюгов — на 21.

— Между Клебо и Большуновым не очень большое различие на горе, — цитирует TV2 Носсума. — Я бы поставил на Йоханнеса. И я буду доволен, если у него будет полминуты до Устюгова, это возможно.

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