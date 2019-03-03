Евгений Белов: "Накануне многих гонок не было ясно, кто в них будет стартовать"

Россиянин Евгений Белов, занявший 25-е место в мужском марафоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде, подвел итоги последнего старта турнира.

– Гонка сегодня с одной стороны тяжелая, но большую часть марафона темп был невысокий, – сказал Белов. – Это было заметно по тому, как спокойно Холлун ушел от основной группы, без резких рывков. К сожалению, я упустил возможность взять медаль, когда пошел за Большуновым, но мне не хватило выносливости. Жаль, была возможность.

– Когда от основной группы уходил норвежец, была мысль, что он уходит за золотом?

– Да. Это было после переодевания лыж. У меня вторая пара работала хуже, чем первая, поэтому я не стал дергаться за Холлуном. Потом, когда снова переодел лыжи, отрыв был уже слишком большой.

– На какую гонку вы настаивались на этом чемпионате? На "пятнашку"?

– Это трудный вопрос. Чемпионат получился непредсказуемым, и накануне многих гонок не было ясно, кто в них будет стартовать.

– Претензии к лыжам сегодня есть?

– Нет. Лыжи работали превосходно.

– Было запланировано, что наши лыжники пропустят последнее переодевание лыж?

– У меня не было даже теоретической возможности для третьего переодевания. Я так и планировал, что когда все зайдут на смену лыж, я попытаюсь дернуться. Но у меня не было столько сил, чтобы выдержать отрыв.

– Какую гонку вы хотели бы провести здесь в идеале?

– В идеале я бы хотел показать на этом чемпионате свою лучшую форму. К сожалению, этого не получилось.

– Рассматривали турнир как шанс доказать, что ваше отстранение от Олимпиады было неправильным?

– Конечно. Но я не собираюсь сдаваться, и планирую еще шагнуть на ступень выше. Рассчитывают сдать это в следующем сезоне.

– А какие планы на этот год?

– Добегать как можно лучше в Кубке мира, съездить в Канаду и войти в топ-3 общего зачета. (Владимир Иванов)​

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