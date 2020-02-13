«Этот русский нас беспокоит». В Норвегии высказались по поводу личной квоты Большунова

Тренер сборной Норвегии Мортен Иверсен и спортивный директор команды Эспен Бьервиг поделились мнением о сокращении квот спортсменов на Олимпиаде-2022.

Максимальное число лыжников станет 16, при этом должно соблюдаться равенство количества мужчин и женщин. При этом у лидера Кубка мира россиянина Александра Большунова личная квота.

— Олимпийский сезон всего через два года, — приводит слова Иверсена Dagbladet. - Сокращение квот станет большим испытанием. Очевидно, что на Олимпиаде в Пекине мы не сможем выставить четырех чистых спринтеров.

— Этот русский (Александр Большунов, — прим. «СЭ») нас беспокоит, — сказал Бьервиг. — Мы заметили, что в нашей команде конкуренция стала еще ожесточеннее, т.к. у нас много высококлассных лыжников.