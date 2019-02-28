"Это скандал". Двукратный олимпийский чемпион Нортуг - о втором месте норвежек в эстафете

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг назвал скандалом второе место норвежек в эстафете на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Норвежская команда в составе Хейди Венг, Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен и Терезы Йохауг уступила 3,1 секунды сборной Швеции.

- В эстафете хорошим может быть только золото, - приводит слова Нортуга TV2. - Я сам брал серебро на чемпионатах. Это скандал. Лучше уж быть 12-м, чем 2-м. Это недостаточно хорошо, особенно если выигрывает Швеция. Никто из норвежской команды сейчас не рад такому исходу.

Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта.

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