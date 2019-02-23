"Это проигранное золото!" Большунов – о своем серебре

Россиянин Александр Большунов, занявший второе место в скиатлоне на чемпионате мира, считает, что упустил победу, хотя все равно рад завоеванной медали.

– Какой план был на гонку? Хорошо поработать последний круг, – сказал Большунов, – Но пришлось поработать все четыре.

– Никто не хотел выходить вперед?

– Да. И мне это не очень понравилось.

– Когда Мартин Сундбю на финише рванул, какие были мысли?

– Там уже пошло реальное закисление в мышцах. Хорошо, что лыжи здорово катили. Совсем немного не хватило, еще бы несколько метров. Может, стоило чуть пораньше начать работать.

– Для тебя это выигранное серебро и проигранное золото?

– Конечно, проигранное золото! Понятно, что любая медаль ценна и нужно ей радоваться, но...

– Не боитесь появления комплекса вторых мест?

– Чемпионат мира еще не закончен.

– Хотите бежать командный спринт завтра?

– Посмотрим, кого поставят, тот и побежит. Я себя чувствую нормально. (Владимир Иванов)