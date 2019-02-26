"Это огромный успех". Йохауг - о победе в индивидуальной гонке на ЧМ

Олимпийская чемпионка-2010 Тереза Йохауг заявила, что считает огромным успехом свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде, а также бронзу еще одной представительницы Норвегии Ингвильд Остберг.

- Первое место было моей целью, поэтому я довольна, - сказала Йохауг в эфире канала "Матч ТВ". - Старалась лидировать с самого начала. Для меня было важно контролировать гонку на протяжении всей дистанции. Третьей стала Остберг? Это огромный успех.

Сборная Норвегии старается доминировать на протяжении всего чемпионата мира, но мы испытываем огромное давление со стороны соперников.

Норвегия занимает 1-е место в медальном зачете чемпионата мира - в активе этой команды 13 наград.

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