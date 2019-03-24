"Это не трасса для Кубка мира, а детский сад!" Вяльбе раскритиковала условия в Канаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что трасса в канадском Квебеке, где проходила гонка преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, не совсем подходила для борьбы между серьезными лыжниками.

- Это реально не трасса для Кубка мира, детский сад какой-то! Серьезные лыжники здесь друг от друга убежать не могут. Детская трасса, - сказала Вяльбе в интервью РИА Новости. - Везде такие условия всегда выставляют по трассе, а здесь… Одна равнина, а это же все-таки не спринт, который в центре города проходит.

Второе, что для Клебо – вся трасса его. На сегодня он сильнее. Но я думаю, что Саня Большунов сейчас закусит удила, и на следующий год, да и не только, покажет.

Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в Квебеке, а Большунов стал третьим. В общем зачете Кубка мира норвежец также одержал победу, а россиянин остался вторым.

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