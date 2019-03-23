22:33 | Лыжные гонки

"Это, конечно, дисквалификация". Бородавко - о действиях Йохауг против Непряевой

0
Обсудить

Юрий Бородавко, являющийся тренером российской лыжницы Натальи Непряевой, заявил, что Тереза Йохауг должна быть дисквалифицирована за свое поведение в масс-старте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Россиянка упала и сломала палку после того, как норвежка подрезала ее на трассе. Йохауг стала второй в этой гонке, а Непряева - 19-й. 

- О протесте и его судьбе мне ничего пока неизвестно, но могу сказать, что такая ситуация - это, конечно, дисквалификация для Йохауг, - приводит слова Бородавко РИА Новости. - Но я уже говорил о том, что наказывают нас, но не наказывают других. Конечно, хочется, чтобы жюри рассмотрело эту ситуацию.

Йохауг заявила, что не хотела ронять Непряеву. Она добавила, что такие инциденты нередко случаются в масс-стартах. 

Все о лыжных гонках - здесь

Опрос

Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190323/1552058766.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ