"Это, конечно, дисквалификация". Бородавко - о действиях Йохауг против Непряевой

Юрий Бородавко, являющийся тренером российской лыжницы Натальи Непряевой, заявил, что Тереза Йохауг должна быть дисквалифицирована за свое поведение в масс-старте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Россиянка упала и сломала палку после того, как норвежка подрезала ее на трассе. Йохауг стала второй в этой гонке, а Непряева - 19-й.

- О протесте и его судьбе мне ничего пока неизвестно, но могу сказать, что такая ситуация - это, конечно, дисквалификация для Йохауг, - приводит слова Бородавко РИА Новости. - Но я уже говорил о том, что наказывают нас, но не наказывают других. Конечно, хочется, чтобы жюри рассмотрело эту ситуацию.

Йохауг заявила, что не хотела ронять Непряеву. Она добавила, что такие инциденты нередко случаются в масс-стартах.

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