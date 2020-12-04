Этапы Кубка мира по лыжным видам спорта в Пекине отменены
21:11
Международная федерация лыжных видов (FIS) и оргкомитет Олимпиады-2022 отменили все тестовые соревнования в Пекине, сообщает официальный сайт федерации.
Основная причина — распространение пандемии коронавируса в мире и безопасность спортсменов.
В сезоне-2020/21 Пекин должен был принять этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина (10-14 февраля), двоеборью (12-14 февраля), горным лыжам (24-28 февраля) и лыжным гонкам (19-21 марта), а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду (18-28 февраля). Соревнования носили статус тестовых олимпийских стартов.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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