Этапы Кубка мира по лыжным видам спорта в Пекине отменены

Международная федерация лыжных видов (FIS) и оргкомитет Олимпиады-2022 отменили все тестовые соревнования в Пекине, сообщает официальный сайт федерации.

Основная причина — распространение пандемии коронавируса в мире и безопасность спортсменов.

В сезоне-2020/21 Пекин должен был принять этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина (10-14 февраля), двоеборью (12-14 февраля), горным лыжам (24-28 февраля) и лыжным гонкам (19-21 марта), а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду (18-28 февраля). Соревнования носили статус тестовых олимпийских стартов.