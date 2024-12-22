Коростелев выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 километров с раздельного старта на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минут 57,0 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание — 1,0 секунды), третье время показал Илья Семиков (+21,9).

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

4-й этап. Кирово-Чепецк.

Раздельный старт. Мужчины

1. Савелий Коростелев— 24.57,0

2. Сергей Ардашев — 1,0

3. Илья Семиков — 21,9