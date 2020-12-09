Этап Кубка мира в Швеции перенесен с января на февраль

Международная федерация лыжного спорта приняла решение перенести этап Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) с января на февраль, сообщает пресс-служба организации.

Изначально этап должен был пройти с 16 по 17 января. Отмечается, что перенос был согласован с шведской и финской федерациями лыжных гонок с целью ограничить переезды между странами. В первоначальном варианте календаря между двумя шведскими этапами в Ульрисехамне и Фалуне значился этап в Лахти (Финляндия).

Гонки в Лахти пройдут с 23 по 24 января, после чего состоятся два шведских этапа подряд. Фалун примет Кубок мира с 30 по 31 января, Ульрисехамн — с 6 по 7 февраля.