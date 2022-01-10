Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Словении отменен

Международная федерация лыжных видов спорта на официально сайте объявила, что приняла решение отменить этап Кубка мира в Словении. Этап в Планице должен был стать заключительными стартами перед началом Олимпиады в Пекине.

Гонки в Словении не состояться «из-за напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции».

Этап Кубка мира Планице должен был пройти с 22 по 23 января. В программу соревнований входили классические спринтерские гонки и скиатлоны.