Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место не состоится

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти 20 и 21 февраля в Нове-Место (Чехия), не состоится из-за протокола по борьбе с коронавирусом, информирует сайт чешской лыжной ассоциации.

Германия, которая с 23 февраля по 7 марта примет чемпионат мира по лыжным видам спорта, включила Чехию в список стран с повышенным эпидемическим риском. Согласно немецким протоколам, любой, кто находился в такой стране в течение последних 10 дней, перед въездом в Германию должен сидеть на карантине от пяти до десяти суток.

Для спортсменов, в частности лыжников, исключений сделано не будет. Поэтому если кто-то собирается выступить на этапе Кубка мира в Нове-Место, не сможет выступить на чемпионате мира в Оберстдорфе. Принято решение пока вообще отменить этап Кубка мира, так как чемпионат мира для всех лыжников является более важным стартом.

«Общение с организаторами чемпионата мира нам ясно показало, что любой, кто участвовал на этапе Кубка мира в Нове-Место, не сможет участвовать на чемпионате мира из-за необходимого карантина. Мы понимаем, что для всех команд участие именно в чемпионате мира является приоритетом. После переговоров с Международной федерацией лыжного спорта мы приняли решение, что в следующие выходные в Нове-Место соревнования не состоятся», — сказал директор Чешской лыжной ассоциации Лукаш Захер.

Сейчас идут переговоры о переносе Кубка мира в Нове-Место на 20-21 марта.

Ранее стало известно, что из-за новых ограничений по коронавирусу в Норвегии страна не сможет принять этапы Кубка мира по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, горнолыжному спорту и прыжкам с трамплина.

Планировалось, что 12-14 марта соревнования по лыжным гонкам примет Осло, а 19-21 марта — Холменколлен. FIS дополнительно сообщит о возможном проведении этапов в других городах и, при необходимости, в другие даты.