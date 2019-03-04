Этап Кубка мира по лыжам может пройти в России после Олимпиады-2022

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Россия может принять этап Кубка мира после Игр-2022.

- Я встречалась с [главой FIS] Джанфранко Каспером, обсуждали вопрос, стоит ли подавать заявку на Кубок мира. Он сказал, что они бы тоже хотели, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Можно было бы даже закольцевать тремя этапами в Тюмени, Увате и Ханты-Мансийске. Касперу я даже предложила вариант с Южно-Сахалинском, там тоже без проблем можно проводить Кубок мира.

До 2021 года все уже расписано, так что если только после Олимпиады в Пекине.