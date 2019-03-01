Эстонские лыжники признались в приеме допинга на чемпионате мира в Зеефельде

Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, ранее задержанные австрийской полицией на чемпионате мира в Зеефельде, отпущены из-под стражи. Об этом сообщил генеральный секретарь Эстонского союза лыжного спорта Тыну Сейл. Они признали свою вину.

Напомним, ранее казахстанец Алексей Полторанин и австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф признались в использовании кровяного допинга на чемпионате мира в Зеефельде.

– Да, их отпустили. Их привезут в Зеефельд, – цитирует err.ee Сейла.

– К сожалению, Эстонский союз лыжного спорта должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веерпалу признали свою вину в употреблении допинга во время разговора с тренером Анти Саарепуу, – отмечается в заявлении Эстонского союза. – Этому не может быть никакого оправдания.

Особенно важно то, что эстонские тренеры Мати Алавер и Андрус Веерпалу связаны также и с командой признавшегося в употреблении допинга казахстанского лыжника Алексея Полторанина. Эстонский союз лыжного спорта просит Эстонский олимпийский комитет в данном вопросе как можно быстрее высказать свою позицию.