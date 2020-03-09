Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Эмиль Иверсен: «Йохауг не должна обвинять других, это выглядит глупо. Смена лыж — ее ответственность»

12:00
Теги:

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал слова соотечественницы Терезы Йохауг после классического марафона на этапе Кубка мира в Осло. Йохауг, уступившая на финише шведке Фриде Карлссон, объяснила свое поражение тем, что тренеры не сказали ей о решении соперницы сменить лыжи.

— Очевидно, что в этом случае виновата сама спортсменка, нет сомнений, — цитирует VG Иверсена. — Это ее ответственность. Нельзя обвинять других, это звучит глупо. Зато девушки получили хороший урок. Было неприятно видеть, что норвежки не понимали, как поступить.

Иверсен занял 3-е место в мужском марафоне, уступив победителю гонки, Александру Большунову 19,5 секунды.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир