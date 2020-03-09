Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал слова соотечественницы Терезы Йохауг после классического марафона на этапе Кубка мира в Осло. Йохауг, уступившая на финише шведке Фриде Карлссон, объяснила свое поражение тем, что тренеры не сказали ей о решении соперницы сменить лыжи.

— Очевидно, что в этом случае виновата сама спортсменка, нет сомнений, — цитирует VG Иверсена. — Это ее ответственность. Нельзя обвинять других, это звучит глупо. Зато девушки получили хороший урок. Было неприятно видеть, что норвежки не понимали, как поступить.

Иверсен занял 3-е место в мужском марафоне, уступив победителю гонки, Александру Большунову 19,5 секунды.