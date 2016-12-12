00:07 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Эмиль Иверсен: "Устюгов не принимает допинг, он чист"

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен подчеркнул, что Сергей Устюгов не принимает запрещенных препаратов. Россиянин в воскресенье выиграл спринт в Давосе, после чего скандинавские журналисты спросили норвежцев о возможности применения допинга Устюговым. Представители СМИ связали это со второй частью доклада Ричарда Макларена, в которой он утверждает, что более 1000 россиян были вовлечены в махинации с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. 

- Устюгов лучший лыжник в мире на этой дистанции, - приводит Expressen слова Иверсена. - Это очень просто. Он неудержим, когда находится в своей лучшей форме. Не думаю, что Устюгов может принимать допинг. Он чист. Нет никаких оснований подозревать его.

Мнение своего партнера по команде поддержал Синнре Скар, отметив, что знаком с Устюговым с юного возраста и хорошо знает русский язык.

- Я не могу подозревать Устюгова, - заявил Скар. - Он всегда показывал хорошие результаты. К тому же он отличный парень.

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