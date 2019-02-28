Эмиль Иверсен: "Людям, которые принимают допинг, нечего делать на трассе"

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен отметил, что поддерживает действия полиции, которая вчера на чемпионате мира в Зефельде задержала пятерых спортсменов по подозрению в употреблении допинга. Он удивлен тому, что среди подозреваемых оказался эстонец Андрес Веерпалу.

- Андреас - мой приятель. Если это правда, то я ужасно в нем разочаровлся, - приводит NRK слова Иверсена. - Если его поймают на допинге, мое мнение о нем изменится. Таким людям нечего делать на трассе. Вообще Веерпалу хороший парень, и я был удивлен.