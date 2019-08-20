Елена Вяльбе: «Завела Instagram, чтобы контролировать своих любимых лыжников»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении к социальным сетям.

— Для этого и завела Instagram — чтобы контролировать своих любимых лыжников, — цитирует Nevasport Вяльбе. — Запретить, вообще не пользоваться социальными сетями — я не говорила, просто всего должно быть в меру.

Как бы поступила на месте Владимир Драчева в ситуации с контрактом Александра Логинова? Постаралась бы спокойно, наедине со спортсменом все обсудить и прийти к логическому концу. Главное — никогда не раздувать преждевременно огня.