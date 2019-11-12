Елена Вяльбе: «Я убеждена, что спортсменам не нужен лишний пиар»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что спортсменам не нужен громкий пиар. По ее словам, шумиха вокруг них может только мешать.

— Мы — публичные люди, но мы не артисты. У нас очень мужественный, тяжелый вид спорта. Спортсмены отдают столько сил, что еле доходят до кровати, — цитирует РИА Новости Вяльбе. — Мне кажется излишним обсуждать, кто с кем целовался, кто как на кого посмотрел, кто в какой одежде пришел. Это только отвлекает. Как бы мы ни хотели оградить спортсменов от каких-то нелестных комментариев, от каких-то некорректных слов журналистов, полностью сделать это мы не можем. Я не сторонник, чтобы лезли внутрь, в кипучую жизнь команды, лезли в личную жизнь и обсуждали ее прилюдно. Я противница этого. Если у кого-то есть желание рассказать о себе и личной жизни — пожалуйста, это право каждого спортсмена. На самом деле, сейчас очень много читаю про фигуристов, в частности про фигуристок, и все время думаю: в какой-то мере их это не совсем, но убивает, потому что стало реально много ненужного пиара. Он спортсменам не нужен, я в этом убеждена, и никто меня не сможет убедить в обратном.