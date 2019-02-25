Елена Вяльбе: "Возвращение спринтерской группы не планируется. Мы слишком долго занимались ерундой"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что возвращения спринтерской группы в планах нет.

- Возвращение спринтерской группы не планируется. Очень жаль, что мы так долго занимались ерундой. Думаю, Глеб Ретивых жалеет, что он бежит только спринт. То же самое и Никита Крюков, - сказала Вяльбе во время прямого эфира для проекта "На лыжи!".

На чемпионате мира в Зефельде (Австрия) сборная России на данный момент имеет в активе четыре медали – две серебряные и две золотые.