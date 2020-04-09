Елена Вяльбе: «Вообще не хочу, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки»

Журналист «СЭ» Владимир Иванов провел прямой эфир в Instagram с президентом ФЛГР, 14-кратной чемпионкой мира Еленой Вяльбе. Приводим вашему вниманию фрагмент беседы, в котором речь идет о взаимоотношениях с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

— Правда ли, что вы не подпускаете Губерниева к лыжам? Или это додумки болельщиков? Какие в действительности ограничения у Дмитрия? Что ему нельзя из того, что можно другим журналистам?

— «Не подпускаете» — это круто, конечно. Есть рамки, за которые не надо заходить. К сожалению, Дмитрий пытается всячески сделать это. Да, я ограждала и буду ограждать его вмешательство в команду. Пока буду стоять на своем. Он же не журналист, насколько я помню?

— Вопрос в терминах.

— Вообще-то он спортивный комментатор.

— Это специфика, направление.

— Комментатору надо комментировать, журналисту — писать. Думаю, каждый должен заниматься своим делом. В свое время Дмитрий был прекрасным комментатором. Мы отлично это помним. Но сейчас у него, мне кажется, очень большое самомнение. Он считает, что может зайти к любому спортсмену в номер, задавать какие-то вопросы.

— Если честно, не знаю, откуда это пошло. Он никогда не заходит к спортсменам в номера.

— И не надо. Пусть комментирует.

— Просто к нему прилепили клеймо, будто он куда-то все время ходит, что-то ищет. Но такого, на самом деле, нет.

— Я вообще не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки. Все. Думаю, на этом надо закончить. Потому что завтра все СМИ буду об этом писать, Дмитрий, безусловно, отвечать, получать, как он говорит, хайп. Считать себя самым великим — его право. Но я считаю, что нам такой комментатор не нужен. Вот и все.

— Последнее по этой теме. Просто я очень хочу, чтобы вы помирились...

— А я ни с кем не ссорилась.

— Вот и он говорит так же.

— Да, тяжело мириться с человеком, с которым не ссорился. (Дмитрий Сомов)

Полное интервью смотрите в ближайшие дни на Youtube-канале «СЭ»

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