Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что тренерский штаб национальной команды претерпел минимальные изменения.

- Фактически изменений никаких нет, есть часть спортсменов, которая выбыла из команды, есть новые лица в группах, а в тренерском штабе поменялся всего один процент из ста, у нас выбыл Николай Панкратов, а снова прибыл Андрей Нутрихин, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Для меня стабильность - это всегда более понятная вещь, мы стабильно идем с тренерским штабом. Да, есть некие ошибки за прошлый сезон, мы уже все обсудили со всеми вытекающими, и, слава богу, все понимают, какие ошибки и когда были сделаны. Надеюсь, в будущем их не будет.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в австрийском Зефельде сборная России завоевала восемь медалей: пять серебряных и три бронзы.

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