Елена Вяльбе: "В российской команде допинг не принимался. Этот вопрос надо закрыть"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в российской сборной.

- В российской команде допинг не принимался, мы выиграли все суды. Эту главу поставьте на полку и давайте начнем все с чистого листа, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Если вы хоть немного уважаете спортсменов, то этот вопрос надо закрыть.

Напомним, из-за допинговых разбирательств чемпионы мира Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, олимпийский чемпион Александр Легков и ряд других ведущих российских лыжников были вынуждены пропустить Олимпиаду-2018. Все обвинения с них были сняты.

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