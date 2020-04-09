Елена Вяльбе в прямом эфире Instagram в четверг ответит на вопросы «СЭ» и подписчиков
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В четверг, 9 апреля, в 18:00 президент ФЛГР, 14-кратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов в прямом эфире Instagram подведут итоги сезона.
Большунов, Устюгов, Клебо, Стина Нильссон в биатлоне и трансляции лыж в следующем сезоне — все это и многое другое.
Присылайте свои вопросы в комментариях под этим анонсом или в Instagram Вяльбе и Иванова.
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Эфир пройдет на этой странице.