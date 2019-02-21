Елена Вяльбе: "Устюгов и Большунов для Клебо как красная тряпка для быка"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что норвежец Йоханнес Клебо зачастую некорректно ведет себя на лыжне в отношении россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова. Клебо подрезал и толкнул Устюгова в полуфинале спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде - после финиша они повздорили.

- Жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Они нам доказывают, что он все делал правильно. То есть человек, который идет первым, может делать все, что хочет: останавливаться, тормозить, чтобы сзади все упали. У Клебо это всегда так: Устюгов и Большунов для него как красные тряпки для быка.

Сборная России подала протест на действия Клебо в отношении Устюгова, однако жюри его отклонило. Кроме того, россиянин получил желтую карточку, а его результат был аннулирован.

Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов занял 5-е место в полуфинале и выбыл из борьбы.

Все о лыжных гонках - здесь