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Елена Вяльбе: «Устюгов, Большунов и Непряева поборются за победу в Кубке мира»

08:17
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что российские лыжники поборются за победу в общем зачете Кубка мира. По ее словам, есть несколько спортсменов, которые способны на это.

— У нас есть люди, которые поборются за общий зачет Кубка мира. У мужчин это как минимум Александр Большунов и Сергей Устюгов, а у женщин, я уверена, это Наталья Непряева, — цитирует РИА Новости Вяльбе. — Я думаю, если они будут бороться за первое место, то наш сезон будет удачным. Есть ряд спортсменов, которые должны попасть в шестерку общего зачета Кубка мира, для них, для тренеров и для меня это будет большой шаг вперед и удовлетворение от работы. На самом деле, это высокие задачи и цели, но если их не ставить, тогда зачем вообще тренироваться.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191112/1560823124.html

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