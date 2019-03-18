Елена Вяльбе: "Шансы Большунова и Клебо на победу в Кубке мира равны"

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо имеют равные шансы на победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

В воскресенье Большунов выиграл гонку свободным стилем на 15 км на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. В общем зачете лидирует Клебо, набравший 1393 очка. Вторым идет Большунов (1379), третьим - норвежец Шур Рете (852).

- На сегодняшний день шансы Йоханнеса и Саши равны. Сохраняется хорошая спортивная интрига, которая будет держать всех в интересном напряжении до последнего дня соревнований, - цитирует ТАСС Вяльбе.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.