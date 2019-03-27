Елена Вяльбе: "Сборную России покинет часть лыжников, которые прощаются со спортом"

Руководитель ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе​ отметила, что изменения в составе команды носят плановый характер. Также она добавила, что в тренерском штабе изменений не будет.

– Сборную покинет часть лыжников, которые прощаются со спортом, – цитируют "Известия" Вяльбе. – Уйдет Наталья Матвеева, не будет в команде Жени Шаповаловой. Максим Вылегжанин также объявил, что завершает карьеру. Их места в основе займет кто-то из группы Егора Сорина, а его группу, соотвественно, пополнит кто-то из юниоров. Обычная ротация.

У нас не будет никаких изменений в тренерском штабе, это 100 процентов. Я противник того, чтобы брать тренера и бросать его на полпути. Спортсмен не может каждый год или раз в два года привыкать к новым методикам, к новому тренеру. Людям нужно время, чтобы притереться друг к другу. К тому же, бывает так, что спортсмен и тренер могут быть неприятны друг другу.